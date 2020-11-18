Москва, , 13:40 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, исключающий страховщиков из системы медицинского страхования в сфере специализированной медпомощи, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Предлагается возложить на Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) отдельные полномочия страховщика в части организации оказания и оплаты специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой федеральными медцентрами. Порядок установления тарифов на оплату такой медицинской помощи будет устанавливаться правительством РФ в составе базовой программы ОМС.

Медицинская организация, подведомственная федеральному органу власти, вправе до 1 сентября года, предшествующего году, в котором она намерена осуществлять деятельность в сфере ОМС (для 2021 года — по 25 декабря 2020 г. включительно), направить в ФОМС заявку на распределение ей объемов предоставления специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, после чего она включается фондом в единый реестр медицинских организаций.

Медицинская организация, подведомственная ФОИВу, вправе оказывать первичную медико-санитарную помощь и скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь в соответствии с территориальной программой ОМС, а также она вправе оказывать специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в соответствии с территориальной программой ОМС — в случае распределения ей объемов предоставления медицинской помощи соответствующей комиссией субъекта РФ по разработке территориальной программы ОМС.

Кроме того, предусматривается уменьшение нормативного размера средств, предоставляемого территориальным фондом ОМС страховой медицинской организации на расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию — не менее 0,8% и не более 1,1% от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам (в настоящее время — от 1% до 2%).

Также предполагается продление на 2023 год срока действия положений в части софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала (то есть ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь), а также в части осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по охране здоровья поддержал поправку, сохраняющую невозможность отказа от оказания медицинской помощи по ОМС.

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