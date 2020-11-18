Санкт-Петербург, , 13:49 — REGNUM Петербургский парламент отказался узаконить выплаты семьям с несовершеннолетними детьми в возрасте от 16 до 18 лет. Депутаты Заксобрания, большинство в котором у «Единой России», не стали даже включать законопроект в повестку дня пленарного заседания 18 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Подростки на скейтах Дарья Драй © ИА REGNUM

Документ подготовили в «Справедливой России». Депутат Надежда Тихонова указала, что «коронавирусные» выплаты положены всем семьям с детьми до 16 лет включительно, но это, на ее взгляд, не справедливо по отношению к школьникам от 16 до 18 лет. По предварительным расчетам, решить вопрос можно было бы ценой 773 млн рублей из городской казны. По данным на 1 июля 2020 года, в Петербурге проживали около 77 тыс. несовершеннолетних старше 15 лет.

«Многие ребята в этом возрасте учатся в школах или колледжах, родители полностью или частично обеспечивают своих несовершеннолетних детей. Снижение доходов из-за потери родителями работы или вынужденного отпуска за свой счет в период действия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, могло затронуть разные семьи, а не только семьи с детьми до 16 лет, поэтому важно поддержать всех, у кого на иждивении находятся несовершеннолетние», — заявила Тихонова.

Однако спикер Заксобрания, единоросс Вячеслав Макаров в очередной раз назвал такую инициативу «пиаром», заявив, что перед выборами 2021 года таких проектов будет появляться всё больше.

«Думайте этот вопрос, чтобы не было у нас, что для пиара вносим и ничего не принимаем», — обратился он к коллегам.

Губернатор Александр Беглов тоже дал отрицательное заключение на документ «справороссов». «Денег на эту инициативу не предусмотрено проектом бюджета», — сказал председатель парламентского комитета по законодательству, единоросс Денис Четырбок.

По данным Смольного, на поддержку семей с детьми в 2020 году выделено 20 млрд рублей, включая 15,4 млрд из городского бюджета и 4,6 млрд федеральных средств.

Единовременные выплаты на детей в возрасте до 3лет получили более 280 тысяч петербуржцев на общую сумму 3,2 млрд рублей. На детей в возрасте от 3 до 16 лет произведено более 950 тысяч единовременных выплат на общую сумму 9,8 млрд рублей. Также осуществлено более 49 тысяч ежемесячных выплат семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет, на общую сумму 873,9 млн рублей.

В настоящее время в Петербурге проживают почти 600 тысяч семей с детьми, каждая четвертая из которых — получатель мер социальной поддержки.

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