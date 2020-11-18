Киев, 18 ноября 2020, 13:45 — REGNUM Украинские олигархи подрывают прозападную повестку дня, с которой выступает президент страны Владимир Зеленский. Об этом заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин, сообщила 17 ноября украинская «Судебно-юридическая газета».
Чиновник рассказала, что Зеленский, придя к власти, пообещал бороться коррупцией и достиг определённых успехов в этом деле.
Квин добавила, что украинские олигархи добиваются провала евроатлантической интеграции Украины.
По её словам, если на Украине будет реализована судебная реформа, которую объявил Зеленский, это поднимет страну на уровень европейских стран.
Напомним, ранее представитель США на Украине заявила о том, что разговоры о внешнем управлении Украиной являются «несправедливым нарративом», который распространяется «союзниками России» внутри страны.
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