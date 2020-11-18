Киев, , 13:45 — REGNUM Украинские олигархи подрывают прозападную повестку дня, с которой выступает президент страны Владимир Зеленский. Об этом заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин, сообщила 17 ноября украинская «Судебно-юридическая газета».

Чиновник рассказала, что Зеленский, придя к власти, пообещал бороться коррупцией и достиг определённых успехов в этом деле.

«Олигархи и дальше звонят народным депутатам и судьям и прочим, чтобы подорвать повестку дня президента и чтобы система работала в их пользу», — сказала она.

Квин добавила, что украинские олигархи добиваются провала евроатлантической интеграции Украины.

«Чтобы украинские институции были подотчётны украинским гражданам, необходимо, чтобы генеральный прокурор работала на благо украинских граждан, а не частных интересов», — подчеркнула дипломат.

По её словам, если на Украине будет реализована судебная реформа, которую объявил Зеленский, это поднимет страну на уровень европейских стран.

«Администрация США и дальше планирует работать с президентом Зеленским в направлении евроатлантической интеграции», — подытожила Кристина Квин.

Напомним, ранее представитель США на Украине заявила о том, что разговоры о внешнем управлении Украиной являются «несправедливым нарративом», который распространяется «союзниками России» внутри страны.

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