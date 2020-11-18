Варшава, , 13:32 — REGNUM Национальный профсоюз медсестер и акушерок Польши объявил, что данная категория медицинских работников может начать забастовку по всей республике. Об этом сообщает Money.pl.

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Данное решение вызвано тем, что Сейм республики начал рассмотрение очередной поправки, которая предусматривает отмену ранее утвержденных надбавок к вознаграждению в размере 100% от заработной платы для всех работников, работающих с инфицированными коронавирусом. Новые правила, которые могут введены, предусматривают надбавку лишь врачам.

Профсоюзный руководитель Кристина Пток называет рассмотрение отмены надбавок «преступным». Она также пояснила, что медицинские сестры ранее обращались к премьер-министру Матеушу Моравецкому с просьбой приостановить это изменение и принять так называемый «ковидный акт», который предусматривает надбавки в размере 100% всем медицинским работникам, а не только врачам.

«Ситуация критическая. За первые две недели ноября из-за коронавируса умерли больше медсестер, чем за первое полугодие, когда была первая волна эпидемии. Мы имеем право получить надбавки, попав в столь сложную ситуацию», — подчеркнула глава профсоюза.