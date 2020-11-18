Симферополь, , 13:30 — REGNUM Церемония прощания с председателем Общественной палаты Республики Крым Григорием Иоффе состоялась 18 ноября на площади перед входом в здание Государственного совета Крыма, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов выразил соболезнования родным и близким Григория Иоффе.

«Это огромная и невосполнимая утрата для всего Крыма, трагическое событие для крымчан. Григорий Адольфович был настоящим крымчанином с твердым характером, уверенным в своей правоте, знающим, как правильно доказать и отстоять свою точку зрения. Для родных и близких это утрата, которую невозможно ничем компенсировать и заменить. Мы потеряли друга, соратника, человека, на которого можно было опереться. Царствие ему небесное, вечная память», — сказал Аксёнов.

Председатель Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе скончался на 68 году жизни 17 ноября. Во время Крымской весны Иоффе возглавлял рабочую группу по проведению референдума, являлся председателем Конституционной комиссии, участвовал в создании новой Конституции Республики Крым. Пост председателя республиканской ОП занял в 2014 году, затем дважды переизбирался на этот пост.