Москва, , 13:27 — REGNUM Госдума в третьем, итоговом чтении приняла закон о дополнительном образовании женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Уточняется, что направление на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и обратившихся в органы службы занятости для получения такого направления, осуществляется по востребованным на рынке труда профессиям (специальностям).

При этом эта категория женщин вправе обратиться в органы службы занятости не только по месту своего жительства, но и по месту пребывания.

«Законопроект открывает перед молодыми мамами новые жизненные перспективы — даёт возможность максимально удобно получить дополнительное образование, обратившись в центр занятости по месту пребывания, а не только по месту регистрации», — сказала автор инициативы вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).