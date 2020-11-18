Киев, , 13:24 — REGNUM Украинский экономист Сергей Фурса считает, что телефонный разговор Владимира Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, состоявшийся вечером 17 ноября, ясно показал серьезные проблемы в отношениях официального Киева и фонда.

Главное здание МВФ в Вашингтоне International Monetary Fund

Об этом эксперт заявил в своем комментарии 18 ноября.

«Украинская сторона очень просила МВФ прислать миссию. Но МВФ пока не видит такой возможности… Умных людей можно обмануть. Но только один раз. Второй раз они вам уже не верят», — заявил Фурса.

Эксперт напоминает, что в настоящий момент речь идет даже не о кредитном транше, а о визите миссии МВФ, который может разблокировать выделение средств.

«Почему для Украины так важна миссия? Потому что это сигнал, что сотрудничество разморожено. Что Украина в программе… Это позволило бы получить деньги от ЕС, например, по крайней мере позволило бы говорить с ЕС о такой возможности даже до получения транша… И точно визит миссии МВФ нужен для выхода на внешние рынки», — подчеркнул специалист.

Фурса отметил, что украинский бюджет в настоящий момент «очень-очень» нуждается в деньгах.

«И вот будь от МВФ позитивный сигнал, уже на следующий день украинский минфин объявил бы о новом выпуске (облигаций)… В МВФ это тоже понимают — не дураки. И дадут этот сигнал только если снова смогут поверить в то, что Украина выполнит взятые на себя обязательства. Пока что, к сожалению, даже все пункты очень простой программы не выполнены. Заявление украинской стороны о том, что в Киеве выполнили условия для транша — некорректны», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной информации, по итогам разговора с Кристалиной Георгиевой Зеленский заявил, что у фонда и властей Украины «есть прочное доверие, они тесно работают, чтобы как можно скорее завершить переговоры и принять миссию». При этом ни о каких конкретных договоренностях заявлено не было.

Отметим, что действующая сейчас программа Украины и МВФ на 5 млрд долларов была согласована в июне. Киев получил первый транш кредита на 2 млрд долларов сразу, предполагалось, что остальное будет выделено траншами до конца года. Однако сейчас МВФ даже не прогнозирует, когда и при каких условиях Украина может получить оставшиеся деньги.