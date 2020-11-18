Тбилиси, , 13:28 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе своего визита в Тбилиси 18 ноября провел встречу с представителями ряда местных неправительственных организаций (НПО) и обсудил с ними недавнюю судебную реформу в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Грузии на сайте американского диппредставительства.

«Секретарь отметил недавние усилия Грузии по реформе судебной системы и важную роль гражданского общества в продвижении верховенства закона и развитии современных государственных институтов. Однако все согласились с тем, что предстоит еще проделать большую работу, и Соединенные Штаты готовы продолжать свою поддержку», — говорится в сообщении американского диппредставительства.

Согласно протоколу визита госсекретаря, на встречу было отведено 35 минут. Она проходила в одном из отелей в Тбилиси. Сразу после встречи Помпео уехал в аэропорт, откуда отправится в Израиль.

Стоит отметить, что судебная реформа в Грузии была начата в сентябре. В судебное законодательство было решено внести процессуальные ограничения для пожизненного назначения судей, а также предусмотреть возможность оспорить подобные назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, Помпео прибыл в Тбилиси 17 ноября с двухдневным визитом. Он провел встречи представителями руководства Грузии и патриархом Грузинской православной церкви Илией Вторым.

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