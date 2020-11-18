Бишкек, , 13:18 — REGNUM В киргизском сегменте соцсетей продолжается бурное обсуждение инициированного депутатами республиканского парламента проекта новой Конституции Киргизии, референдум по которому новые власти республики хотят провести одновременно с досрочными президентскими выборами — 10 января 2021 года.

Помимо «предоставления президенту почти абсолютной власти» крайнюю степень недовольства у киргизстанцев вызвало предложение парламентариев о создании в стране института «Народного курултая» («Народного схода») — жители республики считают эту инициативу «уходом от демократии и возвратом в средневековье».

Проект новой Конституции предусматривает, что курултай становится «высшим совещательным, консультативным и координирующим органом народовластия».

При этом группе людей, которых непонятно по какому принципу будут отбирать в «Народный сход», предлагают предоставить право принимать решения по вопросам прав человека, права на частную собственность, права на частную жизнь, права избирать и быть избранным и иных важнейших вопросов, касающихся жизнедеятельности граждан и государства — причем невзирая на законодательство.

Также следует отметить, что по мнению экспертов-юристов, депутаты парламента Киргизии шестого созыва не имеют права инициировать ни сам референдум — поскольку их полномочия были незаконно продлены после произошедшей в республике смены власти в результате массовых беспорядков, ни подобные поправки — поскольку действующая Конституция запрещает парламентариям вносить изменения в первую и вторую главы Основного закона.