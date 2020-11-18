Москва, , 13:11 — REGNUM Совет Федерации 18 ноября рассмотрит представление Генпрокуратуры РФ о задержании и предъявлении обвинения в отношении члена Счетной палаты Михаила Меня. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября, об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Совет Федерации Дарья Антонова © ИА REGNUM

Совет Федерации 20 июня назначил экс-главу Минстроя Михаила Меня на должность аудитора Счетной палаты РФ.

Перед этим Совет Федерации досрочно освободил от должности аудитора Счетной палаты Александра Филипенко.

Следственный комитет России расследует дело о хищении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области. Генпрокурор заявил, что получены достаточные доказательства вины Меня, который в то время возглавлял регион.

Читайте развитие сюжета: Совфед дал согласие на задержание Михаила Меня