Москва, , 13:11 — REGNUM В администрации президента РФ воздержались от комментариев по поводу законопроекта, касающийся порядка проведения митингов. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, он с этой инициативой депутата Дмитрия Вяткина («Единая Россия») не знаком.

«Я, к сожалению, не знаком с законотворческой инициативой депутата Вяткина, поэтому не берусь ее сейчас комментировать», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре законопроект о проведении митингов, протестов и шествий в условиях пандемии коронавируса в Госдуму внесли депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым. Так, предлагается внести изменения в статьи 5 и 6 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», предусматривающие возможность нахождения участников публичного мероприятия в масках или иных средствах индивидуальной защиты при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, когда соблюдение масочного режима является обязательным.

Накануне. 17 ноября, законопроект, корректирующий действующий порядок проведения митингов и демонстраций. Был внесён в Госдуму РФ первым заместителем председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрием Вяткиным («Единая Россия»). Предлагается, в частности, наделить органы исполнительной власти и местного самоуправления правом менять место и время проведения публичных мероприятий, если в случае ЧС или угрозы теракта нет возможности обеспечить безопасность граждан.