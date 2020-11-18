Тбилиси, , 13:06 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе своего визита в Тбилиси встретился с патриархом Грузинской православной церкви (ГПЦ) Илией Вторым и обсудил с ним вопросы свободы религии. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба посольства США в Грузии на сайте американского диппредставительства.

«Секретарь Помпео с удовольствием встретился со святейшим и блаженнейшим патриархом Грузинской православной церкви Илией Вторым. В ходе встречи госсекретарь и Его Святейшество обсудили важную роль Грузии в продвижении свободы религии во всем мире», — говорится в сообщении.

Ранее Помпео провел ряд встреч с представителями руководства Грузии. На встрече с президентом страны Саломе Зурабишвили госсекретарь отметил роль Грузии в борьбе с «глобальным терроризмом» и выразил свою благодарность.

Как сообщало ИА REGNUM, Помпео прибыл в Тбилиси 17 ноября с двухдневным визитом. Кроме встреч с официальными лицами он планирует принять представителей неправительственных организаций.

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