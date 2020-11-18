18 ноября 2020 | Время чтения 4 мин

Государственный секретарь США Майк Помпео вместе с супругой посетил с визитом Фанар. Хотя Помпео и не признал официально поражение Трампа, с победой на выборах Джо Байдена уже поздравил патриарх Варфоломей. В этой ситуации визит госсекретаря в Константинопольский патриархат можно рассматривать как передачу «паролей и явок».

Станислав Стремидловский, , 12:58 — REGNUM



Ecumenical Patriarchate

Государственный секретарь США Майк Помпео вместе с супругой посетил Стамбул. Это был необычный визит, ведь глава американской дипломатии сосредоточился исключительно на религиозных вопросах. Кортеж госсекретаря проехал по узким стамбульским улочкам к резиденции константинопольского патриарха Варфоломея, где чету Помпео провели по церквам, показали священные реликвии, состоялись закрытые переговоры дипломата с патриархом. После Помпео вместе с женой побывали в мечети Рустем-паши, одном из самых красивых памятников турецкой исламской культуры. Госсекретарь также встретился с апостольским нунцием в Турции архиепископом Полом Расселом.

Программа пребывания Помпео в Стамбуле остается загадочной для многих экспертов и комментаторов. Турецкие аналитики и политики заявляют о двойном нарушении госсекретарем норм дипломатического этикета. Во-первых, это его демонстративный отказ встречаться с турецкими коллегами. Во-вторых, официальное титулование Варфоломея «вселенским патриархом», что, по словам генерального секретаря партии «Родина» Утку Рейхана, «нарушает нашу Конституцию и Лозаннский договор», поскольку Фанар — это «греческая Церковь, находящаяся в ведении губернатора округа Фатих». Исходя из этого и заявлений Помпео о важности соблюдения свободы вероисповедания, был сделан вывод, что госсекретарь дал понять Турции о недовольстве Вашингтона ее поведением. Однако, по мнению эксперта Вашингтонского проекта по ближневосточной демократии Мерве Тахироглу, вряд ли это соответствует действительности. Если целью поездки было желание администрации Дональда Трампа послать сигнал Анкаре о «ее неуважении к религиозной свободе в Турции», то «сейчас уже слишком поздно» для таких действий как из-за «предыдущего опыта» общения Трампа с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, так и из-за «ограниченного времени, оставшегося у Белого дома», сказала она в интервью порталу Al-Monitor.

Иную интерпретацию визита Помпео изложил митрополит Галльский Эммануил. В заявлении для прессы он подчеркнул, что это не первый визит госсекретаря США, здесь раньше бывали «Мадлен Олбрайт, Джон Керри и Хиллари Клинтон». По словам Эммануила, константинопольский патриарх был очень рад принять Помпео и обменяться с ним мнениями по таким важным вопросам, как религиозная свобода, обеспечение присутствия христиан на Ближнем Востоке, а также права православных верующих по всему миру. Однако в ближневосточном регионе инициатив Фанара просматривается очень мало, их практически нет. Христиан защищает России, активно работают Ватикан и американские католические организации, интерес к этой проблематике проявляет Венгрия. Что касается глобального измерения, то, возможно, митрополит Галльский имел в виду Международный альянс за свободу вероисповедания (IRFA), об учреждении которого в начале 2020 года в Вашингтоне объявил Помпео. Но он носит прикладной характер и для администрации Трампа важен как еще один инструмент для давления на Китай. Неизвестно, переживет ли IRFA своих создателей, если к власти придет Джо Байден.

Между Госдепартаментом и Константинопольским патриархатом есть точки соприкосновения, однако они имеют четко очерченный географический характер. Напомним, что активизация контактов Вашингтона и Фанара пришлась на 2018 год, когда константинопольский патриарх пошел на образование Православной церкви Украины из нескольких кусков непризнанных украинских церковных организаций. В этот момент и после в Стамбул зачастили посланцы из США, американское посольство в Греции начало «защищать» Константинопольский патриархат от Москвы, а вслед за Украиной атаки на Русскую православную церковь представители Госдепартамента пытались инициировать в Грузии. Во всём этом Вашингтону содействовал Фанар, также провоцирующий вражду против России и Московского патриархата со стороны так называемых союзных «греческих Церквей». Но почему США делали именно ставку на Константинопольский патриархат? Видимо, потому, что не смогли договориться по острым проблемам мировой повестки с Ватиканом, который, кстати, по ряду вопросов вступил в диалог с Москвой. Неспособность перетянуть на свою сторону Святой престол привела к значительному охлаждению американо-ватиканских отношений.

Хотя Помпео и не признал официально поражение Трампа, с победой на выборах Байдена уже поздравил патриарх Варфоломей. В этой ситуации визит госсекретаря в Фанар можно рассматривать как передачу «паролей и явок». «В самолете, который доставил Помпео в семь стран, есть еще два важных имени, это два наиболее доверенных лица нового президента США Джо Байдена — Грег Шульц и Рон Клейн, — заявляет турецкий журналист Эргюн Дилер. — Визит Помпео — это не прощание, а новое начало с людьми Байдена. Вот такая ситуация!». Не исключено, что госсекретарь хочет передать дела преемникам и застолбить важность Фанара для американской внешней политики. Однако, учитывая католические корни Байдена и теплое отношение к нему в Ватикане, ситуация может сложиться так, что Белый дом сделает приоритетным отношения со Святым престолом и примет его видение мировой повестки, что переместит Константинопольский патриархат в маргинальную зону.