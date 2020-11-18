Саранск, , 13:17 — REGNUM Четверым боевикам исламистской организации предъявлены обвинения в причастности к гибели в 2018 году в Сирии военного лётчика, Героя России Романа Филипова. Об этом сообщила 18 ноября официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Главное управление по расследованию особо важных дел СКР установило личности четырёх человек, причастных к гибели пилота Су-25СМ. Это участники террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ибрахим Рамадан Аль-Ахмад, Мухаммед Гази Аль-Алейвию, Абдель Саттар Абдул Гафур ас-Сыях и Абдел Басыт Ибрахим Аль-Хамуд.

Этим боевикам заочно предъявили обвинения в участии в деятельности террористической организации, покушении на убийство и хищении огнестрельного оружия. Все четверо объявлены в международный розыск. Следствие будет ходатайствовать об их заочном аресте.

По данным следствия, 3 февраля 2018 года над Сирией был сбит самолёт Су-25СМ, которым управлял заместитель командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа гвардии майор Роман Филипов. Самолёт боевики обстреляли из зенитно-ракетного комплекса.

После катапультирования пилот приземлился на 1 км восточнее населенного пункта Савамъа в провинции Идлиб. Обломки самолёта рухнули на населённый пункт. Филипов вступил в бой с окружившими его террористами, затем привёл в действие гранату. Он умер от травм. Боевики похитили пистолет АПС погибшего лётчика, его защитный шлем и кислородную маску.

Расследование уголовного дела о гибели пилота продолжается. Следователи устанавливают, кто ещё из боевиков и их пособников причастен к гибели российского офицера.