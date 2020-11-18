Саранск, , 12:56 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о досрочной отставке. Об этом говорится в обращении Волкова к жителям республики.

«Работать Главой Мордовии было не только ответственно, но и интересно. И я отдавался этому делу всей душой, всеми силами. Но время идёт. Нужно давать дорогу молодым. Ещё раз от всей души благодарю каждого жителя Мордовии, всех товарищей и коллег по работе за возможность долгие годы служить республике», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Волков возглавляет регион с 10 мая 2012 года, срок полномочий истекал 14 мая 2017 года. В апреле 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил Волкова врио главы республики «до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Мордовия».

Прямые выборы главы 10 сентября 2017 года в республике проходили впервые с 2003 года. Явка избирателей составила почти 82%, в ряде районов показатель участия избирателей превышает 90%. Владимир Волков от «Единой России» одержал сокрушительную победу, набрав 89,19%.

Срок полномочий Волкова истекал в 2022 году.