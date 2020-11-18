Киев, , 12:54 — REGNUM Глава МВД Украины Арсен Аваков выступает за скорейшее введение в стране полного локдауна, сообщил 18 ноября со ссылкой на свои источники украинский политолог Владимир Фесенко.

Эксперт отмечает, что по мнению Авакова, такие меры как «карантин выходного дня» не приносят желаемых результатов и негативно отображаются на репутации правоохранительных органов, которые вынуждены контролировать соблюдение всех установленных карантинных ограничений. Министр считает, что «карантины выходного дня будут только злить общество, провоцировать многочисленные акции протеста, но при этом они не приведут к улучшению эпидемиологической ситуации.

«Источники говорят, что министр внутренних дел выступает за принятие более жестких мер, которые дадут реальную позитивную динамику снижения роста заболеваемости. Правительству, по его мнению, не стоит перекладывать ответственность за недостаточно продуманное решение на работников полиции и на бизнес, который несет максимальные убытки. По мнению министра, необходимы более жесткие меры и четкий план борьбы с эпидемией, который должно разработать правительство», — заявил Фесенко.

ИА REGNUM напоминает, что ранее СМИ сообщили, что как минимум два члена правительства Украины выступили против отмены адаптивного карантина и введения в стране режима «карантина выходного дня» при официальном утверждении решения.

Кроме Авакова, против выступил глава министерства культуры Александр Ткаченко, заявивший, что запрет работы учреждений культуры и «креативных индустрий» в выходные дни приведет к уменьшению доходов примерно на 50%.