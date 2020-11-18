Москва, , 12:53 — REGNUM Госдума в итоговом третьем чтении приняла пакет законов, ужесточающих наказание за призывы к отчуждению территории РФ, за первое нарушение — административная ответственность, а за повторное — лишение свободы на срок до десяти лет, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Государственная Дума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Поправки принимаются в развитие новых положений Конституции РФ.

Изменяются условия привлечения к уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации: а именно, вводится административная преюдиция.

«За призывы — преюдиция, за действия — уголовный состав», — уточнил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Если публичный призыв, направленный против территориальной целостности РФ, был озвучен впервые, то сначала будет наступать административная ответственность. Максимальный штраф составит до 300 тыс. рублей.

Повышенные размеры штрафов предусмотрены за публичные призывы в интернете — максимальный штраф назначат в 500 тыс. рублей.

Устанавливается, что уголовная ответственность наступает при повторном нарушении в виде призыва к отчуждению территорий РФ. Штраф предлагается повысить — он составит до 400 тыс. рублей. Сохраняется при этом и такая мера, как лишение свободы на срок до четырех лет.

При этом УК дополняется новой статьей о санкциях за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности, за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами. В качестве наказания предусмотрено лишение свободы на срок от 6 до 10 лет. Дела будут подсудны областным судам.

Вместе с тем 11 августа 2020 г. вступили в силу поправки в закон «О противодействии экстремистской деятельности», согласно которым нарушение целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части территории РФ (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами), отнесено к экстремистской деятельности.