Приштина, , 12:56 — REGNUM Премьер-министр самопровозглашенного Косово Авдулла Хоти 17 ноября заявил, что Косово присоединится к продвигаемой Сербией инициативе по созданию Балканского мини-Шенгена. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

При этом косовский лидер подчеркнул, что Косово готово присоединиться к этой региональной инициативе только, если сотрудничество будет осуществляться на равноправных основах.

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Хоти также выразил надежду на то, что к проекту мин-Шенгена также присоединятся Босния и Герцеговина и Черногория. Говоря о процессе интеграции Косово в Европейский союз и либерализации визового режима с Евросоюзом, политик подчеркнул, что для Сербии условием вступления в Евросоюз станет нормализация отношений со всеми странами региона.

По словам Хоти, Вашингтонские соглашения 4 сентября привязали Сербию к Западу и отдалили от востока, то есть от России.

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