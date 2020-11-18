Стокгольм, , 12:58 — REGNUM Лидеры «Умеренных» и «Христианских демократов» одновременно потребовали объяснений от премьер-министра Швеции Стефан Лёвена в связи с отсутствием рекомендаций со стороны правительства и Агентства общественного здравоохранения носить маски в общественных местах с целью замедления распространения коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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»Всемирная организация здравоохранения совершенно недвусмысленна в своих рекомендациях, которые становятся еще более ясным. Маски используются в большинстве стран», — заявил лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон.

Со своей стороны лидер «Христианских демократов» Эбба Буш также намерена добиваться от правительства ответа на вопрос о том, почему масочный режим в Швеции не был установлен даже на уровне рекомендаций.

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