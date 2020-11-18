Ереван, , 12:54 — REGNUM Указ о награждении медалями «За боевую службу» членов экипажа российского вертолета Ми-24, который был сбит азербайджанскими вооруженными силами (ВС) на армянской территории, подписал президент Армении Армен Саркисян. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба аппарата армянского лидера.

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"Принимая за основу предложение премьер-министра, Армен Саркисян подписал указ о награждении медалями «За боевую службу» командира звена вертолетной эскадрильи майора Юрия Викторовича Ищука (посмертно), старшего техника-инструктора звена вертолетной эскадрильи старшего лейтенанта Романа Васильевича Федина (посмертно) и летчика-оператора звена вертолетной эскадрильи старшего лейтенанта Владислава Сергеевича Грязина», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября стало известно, что президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества членов экипажа вертолета Ми-24, сбитого азербайджанскими военными в Армении.