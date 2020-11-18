Москва, , 12:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин запросил у Совета Федерации согласие на отправку миротворцев в Нагорный Карабах из-за масштабности и ответственности этой миссии. Об этом сообщил 18 ноября журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Он отметил, что юридической базой для принятия президентом оперативных решений такого рода является постановление 2015 года. Однако впереди пятилетний срок, который при необходимости может быть продлён.

«Учитывая такую достаточную масштабность и ответственность этой миссии, было запрошено дополнительно разрешение», — пояснил Песков.

Он добавил, что специалисты по праву выразят своё мнение по поводу переиздания указа о введении миротворческих сил в Карабах. Де-факто ситуация останется прежней, так как документ 2015 года остаётся в силе.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября Совет Федерации дал согласие на использование российских миротворцев в миссии в Нагорном Карабахе. Разрешение использовать Вооруженные силы за пределами страны запросил глава государства.

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