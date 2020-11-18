Киев, , 12:42 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пригласил новоизбранного президента Молдавии Майю Санду посетить Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18 ноября в эфире телеканала «1+1».

Он отметил, что после победы Санду в первую очередь позвонила лидерам Румынии и Украины.

Кулеба добавил, что его министерство уже работает над подготовкой визита.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии.

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