Барнаул, , 12:39 — REGNUM Внесённый в Госдуму законопроект, разрешающий действующему главе государства снова претендовать на два президентских срока, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Он, в частности, подчеркнул, что речь идёт только о потенциальной возможности избираться на должность президента:

«В Конституцию России ещё летом 2020 года внесена норма о том, что введённое поправками ограничение по срокам избрания президентом (не более двух раз вообще, а не подряд, как было раньше) не распространяется на избранных ранее президентов. То есть эта норма действует только «на будущее» — так часто в юриспруденции происходит.

С губернаторами было так же. К примеру, когда в 2012 году вернули всенародные их выборы и установили норму о том, что на эту должность можно избираться не более двух раз, специально оговорили, что это ограничение действует только «на будущее» и не распространяется на действующих губернаторов. И никто, кстати, по этому поводу не возмущался.

Кстати, и норма, разрешающая действующему главе государства вновь баллотироваться на два президентских срока, распространяется на всех бывших и действующих президентов, то есть не только на Путина, но и на Медведева. И я к ней спокойно отношусь. Во-первых, потому что юридически она ничему не противоречит. А во-вторых (и это самое главное), — речь в ней идёт только о потенциальной возможности избираться на должность президента, не более того.

В любом случае решение будет приниматься на выборах народом РФ. И если большинство поддержит Путина (или, чем черт не шутит, Медведева) — только тогда он вновь станет президентом. Это и есть демократия — власть народа».

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект, позволяющий действующему президенту РФ избраться на два новых срока, внесен в Госдуму по инициативе члена Совфеда Андрея Клишаса и депутатов от «Единой России» Павла Крашенинникова и Ольги Савастьяновой.

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