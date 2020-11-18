Вашингтон, , 12:41 — REGNUM 17 ноября в своей речи Джозеф Байден заявил, что нежелание Дональда Трампа осуществить передачу власти может иметь фатальные последствия для распространения коронавируса и появления вакцины от COVID-19. В свою очередь, политолог Бьорн Оттоссон из Агентства оборонных исследований в студии шведского телеканала SVT заявил, что действующий президент Трамп всячески пытается осложнить работу переходной команды Байдена.

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"Байден и его команда не будут иметь доступ к информации о том, как дела будут обстоять дальше. Когда он вступит в должность в 2021 году, работать ему станет труднее», — заявил Оттоссон.

Помехи для транзита власти со стороны Трампа также означают, что администрация Байдена не имеет доступа к секретной информации, помещениям правительственных учреждений, а также к государственному фонду заработной платы.

«На самом деле речь идет не о таких уж больших деньгах, вопрос состоит в том, что это замедляет процесс создания новой администрации», — добавил политолог.