Киев, , 12:35 — REGNUM Правительство Украины на заседании 18 ноября рассмотрит инициативу относительно рейтингования руководителей облгосадминистраций (губернаторов).

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр кабинета министров Украины Олег Немчинов.

Немчинов заявил, что было поручение, которое совместно готовили офис президента и секретариат кабинета министров Украины — для того, чтобы оценивать эффективность работы глав областных администраций.

«Будет достаточно интересный и важный документ, который определит порядок проведения конкурсного отбора при карантине», — добавил также министр.

Вместе с тем, он не уточнил, на основании каких именно параметров будет осуществляться рейтингование губернаторов.

ИА REGNUM напоминает, что за последние дни президент Украины Владимир Зеленский сменил глав ряда областей страны. При этом СМИ со ссылкой на источники сообщают, что офис президента по итогам проваленных местных выборов будет выстраивать принципиально новую систему губернаторов.