Москва, , 12:35 — REGNUM На пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ) в 2020 году было ликвидировано 22 террористических организации, которые занимались вербовкой боевиков. Об этом 18 ноября заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«Совместными усилиями в 2020 году нейтрализованы 22 ячейки международных террористических организаций, участники которых занимались вербовкой и переправкой граждан России и других стран СНГ», — сказал Патрушев на онлайн-встрече с коллегами из стран СНГ.

Он добавил, что по представленным российской стороной материалам зарубежными партнерами арестованы свыше 40 членов и пособников международных террористических организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Патрушев заявил, что сотрудничество по борьбе с проникновением иностранных боевиков на территорию стран ОДКБ будет расширяться, за это выступили секретари советов безопасности государств Организации Договора о коллективной безопасности.

Для расширения такого сотрудничества выработаны дополнительные меры, которые позволят нарастить эффективность взаимодействия компетентных органов на антитеррористическом направлении.

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