Стокгольм, , 12:36 — REGNUM Швеция присоединилась к соглашению Евросоюза о закупке вакцины Pfizer от SARS-CoV-2. Согласно условиям договора, доз хватит на 2,25 миллиона человек. Швеция заключила уже три соглашения закупке препарата. Таким образом, количества доз различных вакцин хватит для всего населения Швеции. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Напомним, что Швеция ранее подписала соглашение о закупке вакцин от SARS-CoV-2 со шведско-британской фармацевтической компанией AstraZeneca и бельгийско-американской Janssen.

Ранее премьер-министр Швеции Стефан Лёвен объявил, что новое соглашение заключено и с американской Pfizer.

«Если все три вакцины будут одобрены, то мы получим столько доз, что их хватит на все население Швеции», — заявил Лёвен.

В то же время правительство не исключает заключения новых контрактов для закупки вакцины. Одной из потенциальных компаний может стать американская Moderna.

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