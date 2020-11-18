Москва, , 12:25 — REGNUM Госдума приняла заявление в связи с 75-летием со дня начала Нюрнбергского судебного процесса над главными военными преступниками, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Госдума заявляет о недопустимости осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь воинов-освободителей, и превращения таких действий в государственную политику.

В 2020 году во всем мире отмечается 75-летие начала работы в Нюрнберге Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (далее — Нюрнбергский трибунал), юридически закрепившего окончательный разгром фашизма и сыгравшего важнейшую роль в развитии международного права.

Заявление будет направлено во все межпарламентские международные организации.