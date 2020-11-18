Киев, , 12:22 — REGNUM У Украины в настоящий момент есть уникальная возможность защитить здоровье своих граждан от коронавируса закупить в Российской Федерации вакцину, о которой ранее договорился глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом заявил в своем комментарии 17 ноября украинский политический эксперт Михаил Чаплыга.

Заявление эксперта опубликовали несколько ведущих СМИ Украины, в частности, издание «Страна».

Чаплыга отмечает, что единственное, что могло спасти Украины от разгула коронавиурса — тотальный карантин на 1.5 месяца.

«Но для этого нужен был антивирусный фонд, а его украли. Теперь такой опции больше нет. А это значит, что единственное — вакцинация», — уверен активист.

Экспертвыразил негодование из-за бездействия власти во главе с Зеленским, которые не хотят обеспечить безопасность украинцев.

«В то время как премьер Израиля гордится своим достижением — успешными переговорами с РФ по поводу вакцины, а Казахстан уже строит завод по ее производству, наша власть продолжает играть в политические нарративы… Вместо того чтобы заняться безопасностью граждан», — подчеркнул политический активист.

По словам Чаплыги, по сравнению со всеми другими странами мира, у Украины есть уникальная возможность получить вакцину от коронавируса, о которой Виктор Медведчук предварительно договорился с Путиным.

«И Турция, и Израиль, и Эмираты, и Казахстан, и Южная Корея, и многие-многие другие бьются за право доступа к российской вакцине… У нас уникальная возможность — Медведчук договорился о приоритете и льготах для Украины. Казалось бы — бери и делай. Используй! Но нет… наша власть как мазохисты… все в угоду политической целесообразности», — возмутился активист.

В завершение политолог отмечает, что единственный шанс для Украины — это реализовать договоренности Медведчука с Путиным.

«И да… американские вакцины будут доступны только для богатых и только после того как удовлетворят потребности США. У нас нет ни таких ресурсов, ни возможности столько ждать. При всех политических «за» и «против», но действия власти физически не оставили иных опций, кроме как вести переговоры с РФ. И действовать прагматично и рационально», — заключил он.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки на Украине официально подтвердили 12 496 случаев заражения коронавирусом, что близко к антирекорду страны. Власти не скрывают, что ситуация продолжит ухудшаться — накануне глава минздрава Максим Степанов заявил о возможности роста заболеваемости до 20−30 тыс. в сутки уже в ближайшее время.

Также напомним, что после предварительных договоренностей Медведчука и Путина посольство США в США выпустило заявление, в котором прямо запрещает властям Украины покупать российскую вакцину.