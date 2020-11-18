Москва, , 12:22 — REGNUM Совещание с членами правительства РФ по ситуации с пандемией коронавирусной инфекции в регионах и в стране в целом проведёт 18 ноября глава государства Владимир Путин. Об этом 18 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Сегодня в середине дня президент проведет регулярную встречу с членами правительства в режиме видеоконференции. Важная встреча с одной, но чрезвычайно важной темой — о том, как идет борьба с коронавирусом в субъектах Федерации и в целом», — заявил он.

Также пресс-секретарь уточнил, что на данном совещании будут зачитаны доклады по указанной теме вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, главой российского Минздрава Михаилом Мурашко, главой Минпромторга России Денисом Мантуровым, так как его ведомство курирует сферу производства лекарств, и руководителем исполкома ОНФ Михаилом Кузнецовым.

«Разумеется, будут даны и оценки Путиным на эти доклады. Акцент, как я уже говорил, будет сделан на положении дел в регионах», — подчеркнул Песков.

Кроме того, он сообщил, что у российского лидера на 18 ноября намечено несколько встреч и совещаний непубличного характера, а также возможны телефонные разговоры международного уровня.

«Если будут (телефонные разговоры — ред.), мы вас проинформируем», — заключил Песков

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа на территории России было выявлено 20 985 новых носителей коронавирусной инфекции.