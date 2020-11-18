Москва, , 12:11 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин вступился за полпреда президента РФ Гарри Минха, который предложил депутатам от КПРФ отказаться от депутатских мандатов, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

«Гарри Владимирович говорил об ответственности. И не звучали конкретные фамилии, ни ваши, ни Синельщикова… Дайте в будущем искать решения на базе компромиссов и выработки совместных решений. А что касается прошлого — нельзя жить обидами», — заявил Володин.

Все опять мерещится парком и разбирательство личного персонального дела, отметил спикер Госдумы.

В ходе заседания депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов призвал Минха принести извинения Юрию Синельщикову для необоснованное обвинение.

«Гарри Владимирович представляет президента, не думаю, что президент рекомендует ему так себя вести… Если вы притомились, попросите замены», — сказал Харитонов.

Накануне полпред президента РФ В Госдуме Гарри Минх предложил депутатам от КПРФ отказаться от мандатов и выйти на улицы.

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