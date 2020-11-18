Вашингтон, , 12:02 — REGNUM Президент США Дональд Трамп проделал очень хорошую работу по урегулированию конфликта в Афганистане и открыл новые возможности между Соединенными Штатами и Пакистаном, считает сенатор Линдси Грэм. Об этом он пишет у себя в твиттере 17 ноября.

«Я надеюсь, что однажды все американские войска смогут вернуться домой. Сокращение численности сил по борьбе с терроризмом до 2500 человек может быть достаточным, но оно должно основываться на определенных условиях для защиты интересов Америки. Для нашей собственной национальной безопасности крайне важно, чтобы контртеррористические силы оставались в Афганистане до тех пор, пока условия не потребуют их вывода», — пишет Грэм.

По словам законодателя, контртерористические силы в Афганистане — это страховка от еще одного теракта 11 сентября. Он подчеркивает: это не в интересах Америки, чтобы Афганистан снова погрузился в гражданскую войну, «так как это является подходящей возможностью для того, чтобы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Аль-Каида (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вновь обрели силу».

Как сообщало ИА REGNUM, заявления президента СШАДональда Трампаоб ускоренном выводе войск из Афганистана наделали много шума, но они мало повлияют на ситуацию, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго Департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.