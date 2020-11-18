Москва, , 11:58 — REGNUM Программа субсидирования туристического кешбэка на системной основе позволит решать задачи, связанные со стоимостью авиаперелётов на Дальний Восток. Об этом 18 ноября заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Когда последний раз эту тему обсуждала с курирующим вопросы туризма в министерстве Дальнего Востока заместителем министра, мы договорились, что если мы на системные рельсы поставим программу субсидирования туристического кешбэка, то она нам будет решать все задачи, связанные в том числе и со стоимостью авиаперелётов», — заявила Догузова.

«Плюс мы на данный момент с рядом туроператоров планируем запустить на Новый год чартерные перелёты на Дальний Восток, которые автоматически позволяют в полтора-два раза снизить стоимость за счёт того, что мы создаём комплексные турпродукты, и турист может купить сразу же пакет, который стоит в разы дешевле, чем если ты отдельно покупаешь билет, бронируешь гостиницу и так далее», — указала она.

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