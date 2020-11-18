Ереван, , 11:57 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу и его коллега из Армении Давид Тоноян провели телефонный разговор, в ходе которого ими была обсуждена оперативная обстановка на территории Нагорного Карабаха. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба армянского минобороны.

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«В ходе телефонных переговоров министры обсудили оперативную обстановку на территории Нагорного Карабаха, текущие вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента», — уточняется в сообщении пресс-службы.

Кроме этого указывается, что глава минобороны Армении поблагодарил Шойгу за быстрое и эффективное развертывание миротворческого подразделения, а также за организацию обмена погибшими военнослужащими, пленными, заложниками и пропавшими без вести.

Помимо того, Тоноян выразил поддержку созданию в регионе российского межведомственного центра гуманитарного реагирования, который будет заниматься возвращением беженцев, восстановлением гражданской инфраструктуры, поиском погибших, пленных и пропавших без вести, а также координацией деятельности различных организаций в гуманитарной сфере.

«Достигнута договоренность о подписании трехстороннего документа в этой сфере между министерствами обороны Азербайджана, Российской Федерации и Армении», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ещё одна группа российских миротворцев прибыла из Еревана в Степанакерт.