Белград, , 11:56 — REGNUM Глава сербской оппозиционной Народной партии Вук Еремич, в 2012 году занимавший пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН, 18 ноября назвал «скандальным» решение Болгарии наложить вето на проведение первой межправительственной конференции ЕС и Северной Македонии, которая должна была положить начало переговорам о вступлении страны в Альянс.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Еремич заявил, что произошедшее может иметь последствия для всего региона и призвал Евросоюз поддержать Северную Македонию.

Вук Еремич Северная Македония ради обещаний о европейском будущем по настоянию Греции пошла на смену названия, а теперь Болгария требует от них унизиться и благодарить болгар за свою культуру и язык. Это драматический посыл, который может заставить куда менее буквально понимать заявления европейцев о своих добрососедских отношениях.

Глава болгарского МИД Екатерина Захариева 17 ноября назвала три условия для того, чтобы в Софии разблокировали переговоры о вступлении Македонии в ЕС. Это уступки Болгарии по вопросу о македонском языке, который считают диаклетом болгарского, исполнение соглашения о добрососедстве и «отказ от претензий Македонии на македонское меньшинство в Болгарии».

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