Вильнюс, , 11:52 — REGNUM В рамках визита в Литву президент Польши Анджей Дуда выступил на пленарном заседании сейма Литовской республики. В рамках мероприятия польский лидер затронул как отношения двух стран на современном этапе, так и их исторические аспекты. Об этом передает Polskie Radio 24.

Анджей Дуда во время своего выступления упомянул важные исторические юбилеи, которые можно отнести к общей истории Польши и Литвы. «В этом году отмечается 610-летие победоносной Грюнвальдской битвы, а 3 мая в следующем году мы отпразднуем — 230-летие принятие Конституции Речи Посполитой», — отметил польский президент.

Кроме того, Дуда отметил, что в этом году отмечается 500-летие со дня рождения короля общего государства литовцев и поляков Речи Посполитой — Сигизмунда Августа. «Сигизмунд Август, король Польши и великий князь литовский, вместе с политической элитой обеих наших стран, вместе с польской и литовской знатью внёс огромный вклад в заключение Люблинской унии, которая стала делом всей его жизни», — подчеркнул Дуда.

По мнению президента Польши, Люблинская уния — процесс объединения Королевства Польского и Великого княжества Литовского в единое государство — это «великая политическая и цивилизационная работа, прекрасное наследие которой до сих пор чрезвычайно вдохновляет всю Европу».

Касаясь текущего положения дел, президент Польши подчеркнул важность сотрудничества между двумя странами в области обороны, совместных инвестиций в области инфраструктуры, транспорта, энергетики и новых технологий, а также сотрудничества в рамках проекта Троеморье.

Анджей Дуда также напомнил об общем соседстве с белорусами и украинцами. «Близкое соседство и совместная оценка международных реалий, в том числе в Киеве и Минске, создают сильное чувство солидарности у Литвы и Польши», — заключил он.