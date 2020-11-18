Тбилиси, , 11:44 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в ее резиденции отметил вклад Тбилиси в борьбу с международным терроризмом. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба посольства США в Грузии на сайте американского диппредставительства.

«Во время встречи секретарь подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Грузии и поблагодарил страну за ее значительный вклад в борьбу с глобальным терроризмом», — говорится в сообщении.

В нем также отмечается что Помпео было приятно встретиться с Зурабишвили в резиденции президента в историческом дворце Орбелиани в Тбилиси, так как в нём ранее располагалось посольство США.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный секретарь США прибыл в Грузию с двухдневным визитом 17 ноября. До этого Помпео посетил Турцию, а потом планирует отправиться в Израиль и другие страны Ближнего Востока.

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