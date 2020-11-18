Москва, , 11:33 — REGNUM Вопросы паломнического туризма могут эффективно решаться в более общем формате национального проекта по развитию внутреннего туризма в России. Об этом 18 ноября заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Я уверена, что и паломнический туризм, и вся та проблематика, которая с ним связана, сможет также эффективно решаться в рамках национального проекта. Как и любые другие направления и виды туризма», — заявила Догузова.

По её словам, религиозный туризм 2019 года не является зоной ответственности Федерального агентства по туризму.

«Но при этом я отмечу, что туризм, наверное, одна из самых в этом смысле всеобъемлющих отраслей экономики. И работа Ростуризма, работа индустрии, безусловно, связана с десятками министерств и ведомств», — отметила Догузова.

«Не могу сказать, что очень много по этой теме общаемся, но я уверена, что мы выстроим конструктивный диалог. Во всяком случае всё, что будет зависеть от меня лично и федерального агентства — мы обязательно поддержим и поможем», — указала она.