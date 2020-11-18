Москва, , 11:33 — REGNUM В КПРФ оскорблены заявлениями полпреда президента РФ в Госдуме Гарри Минха об отказе от мандатов парламентариев фракции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября, об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев.

«С чего это вдруг он разразился замечаниями, которые оскорбляют депутатов?» — возмутился Коломейцев.

«До него ни один представитель президента не допускал таких высказываний. Это, вероятно, указание Администрации президента в лице Кириенко, что вообще нам непонятно», — заявил коммунист.

В КПРФ считают, что «представители президента и правительства в Госдуме не имеют право читать нравоучения депутатам, у них есть должностные обязанности».

Накануне полпред президента РФ В Госдуме Гарри Минх предложил депутатам от КПРФ отказаться от мандатов и выйти на улицы.

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