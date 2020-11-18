Москва, , 11:30 — REGNUM Российская сторона рассчитывает на продолжение развития отношений Кишинёва с Москвой после избрания президентом республики Майи Санду. Об этом 18 ноября сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

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«Есть вполне конкретные, практические интересы и задачи, которые стоят перед любой администрацией в Кишинёве, — приводит ТАСС слова дипломата. — Рассчитываем, что курс на развитие отношений между Россией и Молдавией будет продолжен».

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Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России ещё предстоит наладить рабочие отношения с новым президентом Молдавии Майей Санду, и Кремль рассчитывает на это. Песков подчеркнул, что такие отношения должны основываться «на взаимовыгодной базе» и с учётом интересов России и Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Молдавии прошёл второй тур президентских выборов. По результатам 100% обработанных протоколов избирательных комиссий, глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду набрала 57,75% голосов, а её соперник — действующий глава государства Игорь Додон — 42,25%. Явка составила 52,78%.

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