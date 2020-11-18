Ереван, , 11:27 — REGNUM В настоящее время около городов Шуши и Мартуни продолжаются поиск и эвакуация тел погибших в результате эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, которые осуществляются при поддержке миротворцев России и Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.

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Уточняется, что до позднего вечера 17 ноября велись поиски пропавших без вести в направлениях Мартуни и Шуши и извлечение тел погибших, проходившие при поддержке МККК и российских миротворцев.

«Поисковые работы в местах боевых действий продолжаются», — также отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что вопрос об увеличении числа миротворцев из России в Нагорном Карабахе в данный момент не рассматривается.