Москва, , 11:24 — REGNUM Москва надеется, что новая администрация Молдавии после выборов президента продолжит курс на развитие отношений с Россией. Об этом 18 ноября заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Рассчитываем, что курс на нормализацию, на развитие отношений между Россией и Молдовой будет продолжен», — сказал Руденко журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин поздравил Майю Санду с победой во втором туре президентских выборов в Молдавии, пожелав ей успехов в работе.

«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами», — отметил российский лидер, выразив уверенность, что это «отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы».

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