Москва, , 11:24 — REGNUM Национальный проект по развитию внутреннего туризма предполагает максимальную отдачу от региональных администраций. Об этом 18 ноября заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«От регионов при реализации нацпроекта нам понадобится максимальное вовлечение во все процессы, должны быть стратегии туризма, качественно утверждённые программы развития, координация инвестиционных инициатив, очень плотная отработка с инвесторами для того, чтобы формировались детальные и качественные инвестиционные заявки», — заявила Догузова.

При этом главными выгодоприобретателями всех тех мер поддержки, которые предлагаются в рамках нацпроекта, являются непосредственно регионы, региональные экономики, указала она.

«Более того, наиболее капиталоёмкие меры господдержки являются межбюджетными трансфертами. То есть субсидию будут получать непосредственно регион», — отметила глава Ростуризма.