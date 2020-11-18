Симферополь, , 11:18 — REGNUM Михаил Назаров назначен на пост заместителя председателя Совета министров Республики Крым, соответствующий указ за подписью главы Крыма Сергея Аксёнова опубликован 18 ноября на сайте Совмина РК, сообщает ИА REGNUM.

«Назначить Назарова Михаила Анатольевича на государственную должность Республики Крым — заместителя председателя Совета министров Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым с 19 ноября 2020 года», — говорится в тексте документа.

Михаил Назаров с марта 2014 года до сентября 2019 года возглавлял Главное следственное управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю. После отставки с поста главы ГСУ занял пост руководителя крымского управления минюста РФ.