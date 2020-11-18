Тбилиси, , 11:25 — REGNUM Международный комитет Красного Креста и другие международные и неправительственные организации, оказывающие помощь пострадавшим во время военных действий в Нагорном Карабахе людям, получат от США $5 млн. Об этом 18 ноября сообщил американский госсекретарь Майк Помпео, его заявление распространило посольство США в Грузии, в которой он находится с двухдневным рабочим визитом.

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В сообщении уточняется, что Вашингтон приветствует прекращение военных действий между Арменией и Азербайджаном, и обращается с призывом ко всем сторонам конфликта о соблюдении своих обязательств по международному праву, включая гуманитарное.

Также в нем содержится призыв в скорейшем времени месте с сопредседателями Минской группы ОБСЕ снова начать процесс долгосрочного и устойчивого политического решения по конфликту в Нагорном Карабахе.

«Параллельно с нашим дипломатическим участием Соединенные Штаты предоставляют 5 миллионов долларов гуманитарной помощи для поддержки работы Международного комитета Красного Креста и других партнерских международных и неправительственных организаций по оказанию помощи людям, пострадавшим от боевых действий», — также уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября президент России Владимир Путин заявил, что отказ Армении от соглашения по прекращению боевых действий в Карабахе стал бы для неё самоубийством.