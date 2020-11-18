Москва, , 11:19 — REGNUM Заявления президента США Дональда Трампа об ускоренном выводе войск из Афганистана наделали много шума. В действительности они мало повлияют на ситуацию, заявил 18 ноября спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго Департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Дипломат указал на тенденциозность подачи информации о выводе войск и пояснил, что не все американские военные покинут Афганистан. В стране остаются 2,5 тыс. военнослужащих.

«И у заинтересованных, скажем так, лиц в Кабуле сохраняется надежда на то, что потом, когда (Джо) Байден вступит в должность, он сможет все это отменить», — сказал Кабулов РИА Новости.

Заявление Трампа «больше шума создает», добавил он. Кабулов прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о негативном влиянии действий США на ситуацию с безопасностью в Афганистане. Присутствие НАТО нисколько не улучшило обстановку, полагает он.

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