Атланта, США, , 11:06 — REGNUM Государственный секретарь американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер заявил, что нарушений в работе и программном обеспечении оборудования для обработки избирательных бюллетеней в штате обнаружено не было. Об этом сообщает Statescoop.

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

По его словам, проверка была проведена после заявлений действующего президента США Дональда Трампа о том, что оборудование могло быть запрограммировано в пользу демократа Джозефа Байдена.

Отмечается, что крайний срок официального подведения итогов голосования в Джорджии истечет 20 ноября, однако пересчёт голосов в штате может закончиться 18 ноября.

Напомним, ранее газета Atlanta Journal-Constitution сообщила о более 2,6 тысячи неучтенных голосов на президентских выборах США, которые были обнаружили в ходе пересчета в американском штате Джорджия.

По сведениям газеты, указанные голоса могут уменьшить отставание действующего президента США Дональда Трампа от своего соперника — демократа Джо Байдена. В настоящий момент разница между кандидатами составляет более 14 тысяч голосов.