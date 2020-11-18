Киев, 18 ноября 2020, 11:08 — REGNUM Вопрос о запрете въезда иностранцев на Украину даже не обсуждается. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18 ноября в эфире телеканала «1+1».
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По его словам, Украина не планирует закрывать границы, несмотря на рост количества случаев заражения коронавирусом в стране.
Напомним, за минувшие сутки на Украине выявили почти 12,5 тыс. случаев заражения, а всего за время пандемии от последствий, вызванных COVID-19, в стране скончались более 10 тыс. человек.
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