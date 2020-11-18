Москва, , 11:02 — REGNUM В настоящее время вопрос об увеличении числа миротворцев из России в Нагорном Карабахе не рассматривается. Об этом 18 ноября сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Численность российских миротворцев определена соответствующим заявлением трёх президентов. Мы исходим из того, что там сказано. Сейчас такой вопрос не стоит», — заявил он.

Также он рассказал, что на данный момент сроков определения статуса Нагорного Карабаха пока нет и добавил, что в Москве рассчитывают на то, что ситуация в Армении не окажет влияния на выполнение договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин рассказал, что конфликтующие в Нагорном Карабахе стороны почти договорились о прекращении всех боевых действий в октябре 2020 года при условии возвращения беженцев в город Шуши, однако Армения выступила против.