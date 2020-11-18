Йошкар-Ола, , 10:43 — REGNUM Роспуск конституционных и уставных судов в регионах в нынешнее время вполне логичен. Об этом ИА REGNUM заявил депутат Госдумы РФ от Марий Эл Сергей Казанков (КПРФ).

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Сергей Казанков «Фактически наша страна всё больше переходит от федерации к унитарному устройству. На практике эти суды существовали лишь в десятке регионов и даже не во всех национальных республиках. Расходы на их содержание были существенными, а полномочия непонятные. Отход от федеративного устройства в нашей многонациональной стране, конечно, опасная тенденция, но это сложившийся тренд. В этих условиях декоративные символы и атрибуты независимости регионов будут постепенно упраздняться. Не так давно убрали название должности «президент республики», сейчас убирают собственные конституционные суды. Всё в одной логической цепочке. А вот куда она приведёт — другой вопрос».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдума во втором чтении приняла 17 ноября законопроект, предусматривающий ликвидацию в регионах конституционных (уставных) судов до 1 января 2023 года. Эксперты считают, Россия всё дальше дрейфует в сторону от федерализма, порождая всплеск националистических настроений в республиках, что может закончиться новыми 90-ми.

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